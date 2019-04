Milan-Udinese: Kessie out per ginocchio

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Il Milan affronta l'Udinese senza Franck Kessie, alle prese con un leggero risentimento al ginocchio, secondo quanto filtra dallo spogliatoio a meno di un'ora dall'inizio della partita. Protagonista di una lite con Lucas Biglia nel derby perso contro l'Inter, il centrocampista ivoriano è rimasto in panchina nella partita successiva con la Samp, dopo le due settimane di sosta in cui è stato impegnato in nazionale, e ora salta anche la sfida contro i friulani. Rispetto al match di sabato scorso, Rino Gattuso per l'occasione vara una novità tattica schierando Lucas Paquetà trequartista alle spalle di Patrick Cutrone e Krzysztof Piatek, e sostituisce entrambi i terzini, dando una chance a Ignazio Abate sulla fascia destra e a Diego Laxalt sulla sinistra.