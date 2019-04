Milan:Conti stop, affaticamento flessore

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Nuovo stop per Andrea Conti. Il terzino del Milan, che a febbraio ha giocato la sua prima partita da titolare dopo 18 mesi tormentati da due interventi al ginocchio sinistro, ora è alle prese con un affaticamento ai flessori della coscia della stessa gamba, e quindi indisponibile per la sfida di domani contro l'Udinese.

Le condizioni del terzino sono da valutare giorno per giorno, un problema in più per Rino Gattuso che nell'arco di due settimane deve affrontare anche Juventus e Lazio. Rientrano invece fra i convocati per la partita contro l'Udinese Jose Mauri e Riccardo Montolivo.