Gattuso, nessun problema con Leonardo

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Con Leonardo "non ho nessun problema. L'unico problema è tornare in Champions dopo tanti anni". Lo ha detto Rino Gattuso, che alla vigilia del ko con la Sampdoria aveva lasciato in sospeso il suo futuro. "Per come è uscita la frase, 'Ci vedremo fra due mesi', potevo stare zitto e non creare i problemi venuti fuori - ha aggiunto l'allenatore, che ieri ha incontrato Leonardo e Paolo Maldini -. Anche prima si remava tutti dalla stessa parte. Nessuno può mettere in dubbio il rispetto, l'unione fra me, Leo e Paolo".