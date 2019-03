Svaligiarono banca a Milano, due arresti

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Lo scorso 5 giugno una banda di tre rapinatori (due uomini e una donna) fece irruzione nella filiale Unicredit di via Ascanio Sforza, a Milano, e dopo aver sequestrato per circa un'ora e mezza dipendenti e clienti riuscì a portar via 69mila euro. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia Duomo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicolò Ruggeri, di 39 anni, e Luigi Gaeta, di 47, già detenuti rispettivamente nel carcere di Vigevano e a San Vittore per altre vicende. Ancora da individuare la donna.

I banditi avevano studiato il piano con attenzione, entrarono col volto nascosto, coprirono i tatuaggi con cerotti ed erano armati di taglierini. Uno di loro obbligò il direttore a chiudere la filiale e a inserire i codici di sblocco del bancomat e della cassaforte centrale. Intanto, gli altri due immobilizzarono i 5 dipendenti e i 3 clienti spostandoli in una stanza non visibile dall'esterno.