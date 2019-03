Marotta, con Inter premesse per vincere

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - ''Sono stato catapultato all'Inter, ma ora qui ci sono tutte le premesse per vincere''. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervenuto durante l'evento ''Il Foglio a San Siro''. ''Avrei voluto finire la carriera in altro modo, con la Juve è successo quel che è successo - ha aggiunto -. Ora metto a disposizione tutta la mia esperienza per vincere con l'Inter, anche se non sarà facile.

Sono arrivato in una società molto forte, con azionisti che vogliono arrivare in alto. Adesso non bisogna mettere a posto solo i bilanci ma cercare anche di vincere''.