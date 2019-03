Sala, su S.Siro club facciano chiarezza

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - ''Per buttare giù San Siro dovrei avere la proprietà del nuovo stadio. Altrimenti la Corte dei Conti mi verrebbe a prendere, dicendomi che avevamo uno stadio di nostra proprietà e l'abbiamo demolito. Poi si ragionerà con tranquillità''. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a Sky Sport sul tema del nuovo stadio. ''Con le proprietà si potrebbe discutere anche di una concessione a lunghissimo termine, per le società a livello patrimoniale cambierebbe poco. Bisogna discuterne con tranquillità''. ''Una cosa che mi spaventerebbe molto è uno stadio non a San Siro, su cui noi abbiamo investito anche con la metro. Noi preferiremmo che San Siro venisse ristrutturato, ha bisogno di una ristrutturazione. Se però le squadre decideranno diversamente, allora dirò di portarmi un progetto: è il momento che facciano chiarezza''.