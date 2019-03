Arma e Museo Scienza spiegano Sicurezza

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Un fine settimana di eventi per i giovanissimi, con laboratori, ricostruzioni di scene del crimine, giochi investigativi, un robot artificiere e un cane antiterrorismo - grazie alla collaborazione con i Carabinieri - è quello che si potrà passare sabato 9 e domenica 10 marzo al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, che oggi ha rinnovato la sua partnership con l'Arma. Oggi si è tenuto un incontro con decine di studenti delle scuole superiori che hanno potuto osservare come lavorano i militari del Comando Tutela patrimonio culturale, alla presenza del Vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Riccardo Amato. Insieme ai carabinieri del Ris verrà ricostruito per gioco un furto in casa. Oppure, con i Nas, si affronteranno i problemi dell'uso corretto di cosmetici, tatuaggi, farmaci. Con gli Artificieri i ragazzi potranno vedere come opera il robot antisabotaggio mentre con i Cinofili il pastore tedesco 'Jazz' farà vedere come scopre bombe ed esplosivi.