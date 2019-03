Eusalp, la presenza italiana nella "Macroregione Alpina"

Dati e numeri dell'area italiana che aderisce a Eusalp

• L'Italia partecipa a EUSALP con sei regioni, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e con due province autonome, Trento e Bolzano

• Nell'area italiana di EUSALP risiedono di 23.348.554 cittadini, il 29,8% della popolazione totale della Macroregione Alpina (78.350.854 abitanti)

• Il territorio italiano misura 97.903 chilometri quadrati, pari al 22,2% dell'intera area 'macroregionale' di 441.006 chilometri quadrati, risultando seconda per popolazione e territorio solo alla Germania che partecipa coi due Laender Baviera e Baden-Wurttemberg

• L'area del nostro Paese che fa parte di EUSALP ha un PIL aggregato di 708,6 miliardi di euro, pari al 23,7% dell'intera area EUSALP, cioè 2.990 miliardi di euro

• L'area italiana di Eusalp ha un'occupazione di oltre 9,5 milioni di addetti; il 26,5% su un totale di quasi 36 milioni • La stessa area investe in 'ricerca e sviluppo' oltre 10 miliardi di euro (pari al 12,5% su 82,45 miliardi di risorse)

• Le presenze turistiche annue per l'area italiana sono 177 milioni, il 34,2% dell'area EUSALP che può contare su 500 milioni di turisti in un anno: il settore è uno dei più attivi e dinamici per la totalità dei Paesi coinvolti