A Milano nasce comitato pro Tav

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - A Milano nasce il Comitato Sì Tav Lombardia che ha l'obiettivo di promuovere incontri in tutta la regione per parlare del progetto di alta velocità Torino-Lione.

Tra i promotori dell'iniziativa c'è l'assessore all'Urbanistica, esponente politico del Pd, Pierfrancesco Maran.

"Il 2 marzo si terrà la prima iniziativa del comitato - ha detto l'assessore a margine del Consiglio comunale - a Palazzo Pirelli. Ci confronteremo sul tema insieme ad un gruppo di esperti su temi infrastrutturali. Il progetto della Tav riguarda non solo il Piemonte, ma tutto il nord Italia e Milano". Nel corso della prima iniziativa del Comitato interverranno, tra gli altri, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini e Patrizia Ghiazza, promotrice del comitato 'Sì, Torino va avanti'.