Schianto in auto, morto 19enne

(ANSA) - BERGAMO, 17 FEB - Tragedia la notte scorsa nella Bergamasca: un'auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada e uno dei quattro, di 19 anni, è morto sul colpo nell'impatto. L'incidente attorno alle 4.30 tra Dalmine e Treviolo, lungo l'ex statale Villa d'Almè-Dalmine. I soccorsi sono stati immediati: per il diciannovenne però non c'è stato nulla da fare. Gli altri tre giovani sono stati portati dal 118 negli ospedali della zona: si tratta di due ragazzi di 19 e 23 anni e di una ragazza di 12 anni, tutti della zona. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi.