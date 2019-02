Marotta: Proporremo il rinnovo a Icardi

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "La decisione di togliere la fascia a Icardi non compromette il suo futuro all'Inter. Il contratto non centra proprio niente. Presenteremo una nostra proposta come giusto". Lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, prima della partita contro la Samp. "Ci sono ancora due anni e mezzo alla scadenza - aggiunge - ma non vogliamo fare ostruzionismo. Ho promesso a Wanda, quando ci siamo visti, di farle una proposta e la faremo nel giro di qualche settimana. Ora valuteremo che tipo di proposta. Ma è una questione diversa rispetto alla fascia, centrano con le dinamiche del gruppo".