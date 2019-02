Facevano saltare bancomat, tre arresti

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - I carabinieri di Gallarate, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio per eseguire, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, accusate di furto aggravato e ricettazione. L'indagine, chiamata "Marmotta", è cominciata a seguito di tre esplosioni, nell'inverno del 2017, ai danni di sportelli bancomat di istituti di credito dei comuni di Somma Lombardo e Mornago che avevano portato a un bottino di oltre 50.000 euro.

Il gruppo era composto da tre uomini di origine foggiana che utilizzavano un ordigno artigianale, chiamato appunto "marmotta", per sventrare i bancomat ed impossessarsi del contante.