Beppe Fiorello, una storia di riscatto

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "E' una storia di non rassegnazione.

E' un tema universale, il tema del lavoro è sempre molto centrale nelle agende politiche. Enzo è andato oltre, oltre l'attesa di un sostentamento politico o economico, ha scavalcato la barriera, ha inseguito il lavoro, non l'ha aspettato. E se è vero che un uomo senza lavoro perde la dignità, Enzo ha dato un messaggio importante". Beppe Fiorello torna su Rai1 il 19 febbraio in prima serata con il tv movie 'Il Mondo Sulle Spalle' ispirato alla storia vera di Enzo Muscia raccontata nel libro da lui scritto (Tutto per tutto, Roy edizioni), Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che è riuscito a ricomprare l'azienda (ipotecando la sua casa) di Saronno (Varese) e a ripartire con l'aiuto dei suoi colleghi. A firmare la regia Nicola Campiotti.

Una Produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction.

Sanremo? "E' stato un piacere salire su quel palco". Condurlo? "Nella mia carriera ho fatto qualsiasi cosa, bisogna vedere, comunque sono pronto a tutto!".