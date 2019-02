Autonomia, Sala: fermatevi e spiegate

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "Lo devo confessare, non ho capito esattamente di cosa si stia parlando. Questa autonomia è avvolta in un mistero quindi il mio appello molto semplice è fermatevi e discutiamo": così dice in un video su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Chiarite agli italiani di cosa si sta parlando - aggiunge - e credo che nessuno si mette preconcettualmente contro. Però chiarite". "Sto facendo in modo che Milano in questa fase venga tutelata, perché fino a prova contraria noi la carretta la stiamo tirando eccome" osserva.