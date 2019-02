Icardi: Ausilio, continueremo a parlare

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - ''Continueremo a parlare del rinnovo di Icardi, non abbiamo mai messo ostacoli a riguardo'': lo dice il ds dell'Inter Piero Ausilio, a Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Rapid Vienna. Il dirigente nerazzurro torna a parlare della decisione di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino: ''Nel calcio deve prevalere il noi prima dell'io, noi inteso come società. Se viene messo in discussione questo concetto bisogna prendere provvedimenti, che è l'ultima cosa che vorresti fare. Ma se poi hai lasciato andare per troppo tempo, arriva il momento di prendere decisioni forti che si spera possano rappresentare dieci passi avanti''. Ora bisognerà capire come evolverà la situazione: ''Bisogna tornare e parlarci. Noi abbiamo tutta l'intenzione di lavorare al recupero del calciatore, anche se non è giusto parlare di recupero perché per quel che riguarda le prestazioni non lo abbiamo messo in discussione''.