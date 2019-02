Fontana, contento rinvio biglietto unico

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Sono molto contento" dello slittamento da aprile a luglio dell'entrata in vigore del biglietto unico integrato nell'area metropolitana di Milano "perché come Regione Lombardia avremo i tempi che avevamo chiesto per predisporre un progetto che tenga conto delle necessità di tutto il territorio lombardo e non soltanto di Milano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un convegno a Milano.

Sulla questione "non ho avuto alcun diverbio con il sindaco Giuseppe Sala - ha aggiunto - per litigare bisogna essere in due, ma se uno dei due non raccoglie la provocazione non si può litigare".