Fatture false, cinque arresti

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - La GdF di Como ha smantellato una organizzazione dedita alla commissione di frodi fiscali attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito della commercio di autovetture.

L'operazione, diretta dalla Procura di Como, ha impegnato, in provincia di Como e Pavia, finanzieri della Compagnia di Menaggio e funzionari dell'Agenzia delle Dogane: cinque le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestro preventivo di beni per un valore di circa tre milioni di euro pari all'Iva evasa.