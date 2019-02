E.League: Inter con Lautaro contro Rapid

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Senza Icardi, chance per Lautaro Martinez unica punta e fascia di capitano sul braccio di Handanovic. Tutto confermato per l'Inter impegnata questa sera contro il Rapid Vienna nell'esordio in Europa League, dopo il terremoto di ieri, quando il club ha annunciato di aver tolto la fascia ad Icardi per darla al portiere nerazzurro. Ora bisognerà vedere come la squadra reagirà a queste novità. In difesa, senza Skriniar squalificato, la scelta ricade su Cedric, De Vrij, Miranda e Asamoah. A centrocampo, squalificato Brozovic, spazio a Borja Valero e Vecino. In supporto di Lautaro, tre giocatori: Politano, Nainggolan e Perisic. In attacco per il Rapid Vienna Berisha unica punta, supportato da Thurnwald, Schwab e Ivan.