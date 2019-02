Autonomia: Gallo(M5S),fretta senza senso

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Tutta questa fretta e riservatezza nel definire una trasformazione epocale del nostro Paese non ha alcun senso. Il dibattito sulle autonomia differenziata va reso pubblico e va parlamentarizzato". Lo dichiara Luigi Gallo (M5S) Presidente della Commissione Cultura della Camera commentando l'intesa sull'autonomia differenziata. "Affrontiamo ogni singolo tema in modo trasparente sotto gli occhi dei cittadini in Parlamento perché l'operazione può essere solo chirurgica. Sulla trasformazione di aspetti delicatissimi dello Stato non si può fare né propaganda, né lotta di partito".