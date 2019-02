Ausilio, Icardi?Tutti fanno fisioterapia

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - ''Icardi aveva concluso allenamento, era a disposizione, era tra i convocati. Poi c'è stata la sua scelta di non venire. Tutti fanno fisioterapia, lo fa il 99% dei giocatori. Non c'entra l'infortunio. Non è in discussione Icardi, il calciatore, il bomber'': lo dice il ds dell'Inter Piero Ausilio, a Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio della partita di Europa League contro il Rapid Vienna.

Il commento è riferito alla foto pubblicata sui social dall'attaccante argentino questa mattina in cui scriveva: ''Fisioterapia, therapy time day 1''. Per l'Inter, però, il giocatore non ha problemi fisici, tanto che era stato convocato per la trasferta di Vienna.