Affigge manifesti con viso moglie morta

(ANSA) - LECCO, 14 FEB - Un lecchese, Franco Rovelli, ha fatto affiggere diversi manifesti in città con il volto della moglie, Maria Grazia Buttironi, morta a 60 anni proprio un anno fa, nel giorno di San Valentino. Sui manifesti c'è il volto della donna amata, originaria di Olginate (Lecco) e per lunghi anni maestra alle scuole primarie di Galbiate, con la scritta "Ciao Lella". Un nuovo gesto di grande affetto, quello del vedovo, sintetizzato da un pensiero: "Ogni giorno, è solo un giorno trascorso senza di lei". La donna era molto nota nel territorio proprio perché docente alle elementari. Il marito non ha mai smesso di amarla e oggi, nel giorno di San Valentino, anniversario della morte, ha voluto ricordare così la sua adorata Maria Grazia.