Secondary ticketing,assolti i 9 imputati

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Nessuna irregolarità nella vendita on line di biglietti di concerti nel 'secondary ticketing'. Sono stati assolti perché "il fatto non sussiste" Roberto De Luca e Antonella Lodi, titolari delle società 'Live Nation Italia' e 'Live Nation 2', imputate e assolte, nel processo abbreviato, dal gup Maria Vicidomini. Sono stati prosciolti anche 4 imputati che hanno scelto il rito ordinario, ovvero Domenico d'Alessandro, la sua società Di Gi, Charles Stephen Roest, amministratore del sito Viagogo, Corrado Rizzotto, ex amministratore delegato di Vivo e attuale ad di Live Nation, e la stessa società Vivo.

L'inchiesta del pm Adriano Scudieri, con le ipotesi di aggiotaggio e truffa, riguardava un presunto raggiro sulla vendita online di biglietti di concerti, tra cui quelli di Bruce Springsteen e dei Coldplay, a prezzi maggiorati, che avrebbe portato dal 2011 al 2016 a ricavi per oltre un milione di euro.