Secondary ticketing: legali, non è reato

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - La sentenza con cui il gup di Milano ha assolto o disposto il non luogo a procedere per i nove imputati per la vicenda dei Secondary ticketing dimostra come "non vi sia alcun rilievo penale nel fenomeno del Secondary ticketing e che non vi è stata alcuna truffa alla Siae".

A spiegarlo sono gli avvocati Francesca Gritti e Alessandra Cerreta che difendevano la società Vivo. "Per quanto riguarda l'aggiotaggio contestato - osservano i legali -, questo si è dimostrato insussistente da ogni punto di vista".