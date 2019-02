Premio dedicato a Tamara de Lempicka

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Milano Art Gallery presenta l'International Art Prize Tamara de Lempicka, in nome della celebre pittrice polacca. Al riconoscimento, dedicato all'arte contemporanea, è riservata una mostra dal 14 febbraio al 7 marzo presso la Milano Art Gallery a Milano.

L'iniziativa, si legge in una nota, si colloca come punto di passaggio tra due ricorrenze simboliche, quella di San Valentino e la Festa delle Donne, costituendo un ponte di collegamento in grado di unire più istanze culturali. La Giuria del Premio è composta dalla giornalista e scrittrice Silvana Giacobini, dal direttore dell'Orchestra del Teatro La Fenice Silvia Casarin Rizzolo, da Daniela Testori di Testori Comunicazione, dal fotografo Roberto Villa, dall'ideatore e organizzatore del premio Salvo Nugnes, e dal direttore del premio Modigliani Alberto D'Atanasio.