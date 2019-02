Micam chiude con 43 mila visitatori

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 13 FEB - Nella prima edizione 2019, rispondendo al nuovo record di export in valore fatto segnare dalle calzature Made in Italy nell'anno appena concluso, Micam, il Salone Internazionale della calzatura chiuso oggi alla Fiera di Milano ha fatto registrare oltre 43.000 visitatori, in linea appunto con la scorsa edizione di febbraio 2018. Arte, creatività, giovani, innovazione e sempre più glamour hanno accompagnato la presentazione delle collezioni Autunno/Inverno nei padiglioni della rassegna del settore più importante al mondo. Tra i dati dei buyer esteri spiccano gli exploit del numero di quelli provenienti dagli Stati Unti (+35%) e dal Canada (+38%) che mostrano un'attenzione sempre più alta nei confronti della produzione europea, e in particolare del Made in Italy.