(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il nuovo capitano dell'Inter è Samir Handanovic. Mauro Icardi di conseguenza non porterà più la fascia. E' quanto si legge in un tweet del club nerazzurro. Un annuncio clamoroso del club nerazzurro che in un tweet di poche righe non dà alcuna spiegazione. Sarà l'allenatore Luciano Spalletti a parlarne in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna, per la quale Icardi non è stato convocato.