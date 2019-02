Governo impugna assegnazione sede Ema

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il Governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro il Regolamento UE 2018/1718 che stabilisce la nuova sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nella città di Amsterdam. Lo ha confermato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi in una nota.

L'impugnazione del Regolamento UE - spiega la Farnesina - si ricollega, in logica sequenza, al ricorso presentato un anno fa dal Governo, e tuttora pendente davanti alla Corte di Giustizia UE, nei confronti della decisione del Consiglio UE di assegnare ad Amsterdam la nuova sede dell'EMA, quando l'organismo europeo lascerà Londra a seguito della cosiddetta Brexit.

"Il nuovo ricorso conferma la determinazione italiana a far debitamente verificare, a livello giurisdizionale, la legittimità delle procedure seguite per stabilire la nuova sede dell'EMA", si legge nella nota.