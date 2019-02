Tgv Milano-Parigi celebra Leonardo

(ANSA) - PARIGI , 12 FEB - La Gioconda, il castello reale di Amboise, la cittadina francese in cui Leonardo Da Vinci morì, e la sala delle Asse del Castello Sforzesco sono alcune delle immagini scelte dalle ferrovie francesi per rivestire il Tgv che collega Milano e Parigi e omaggiare Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla morte.

Due dei sei treni in dotazione viaggeranno per tutto il 2019 con un look vinciano: all'esterno la Monna Lisa e la vista di Amboise, all'interno, nella carrozza bar, il monotono delle radici delle piante di gelso realizzata da Leonardo nella sala delle Asse, la decorazione della volta e un frammento del codice trivulziano.

In questo caso, i viaggiatori oltre alle immagini avranno a disposizione un'app per scoprire il mondo di Leonardo, in particolare a Milano. Puntando il cellulare sulle immagini o sulle cartoline distribuite a bordo, parte una animazione di realtà aumentata. D'altronde il Tgv, ha spiegato il direttore generale di Sncf Italia Jéome Fontaine, è "il trait d'union fra Francia e Italia".