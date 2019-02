Sala, coinvolgerò Mahmood in iniziative

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato il vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, cresciuto nella periferia milanese, a Palazzo Marino, sede del Comune per congratularsi personalmente della vittoria, ma l'idea è anche quella di coinvolgerlo in qualche iniziativa o progetto dell'amministrazione. "Lo sentirò oggi pomeriggio - ha detto Sala a margine di una conferenza stampa -. Lo chiamerò per fare magari anche qualcosa insieme perché" questi giovani artisti "sono degli interlocutori importanti".

"Noi siamo partecipi, loro sono voci autorevoli in un certo tipo di mondo, il mondo giovanile che non ignoriamo - ha aggiunto -. Cerco di essere attento a questo mondo. Mi son fatto intervistare da Marracash tempo addietro, adesso incontrerò Mahmood. E' chiaro che la partnership deve essere che noi facciamo alcune cose, loro ne fanno altre oltre alla testimonianza artistica".