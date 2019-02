Inter: incontro Spalletti-Marotta

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Un incontro per fare il punto sul momento dell'Inter. Oggi ad Appiano Gentile, colloquio tra il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, come annunciato ieri dallo stesso dirigente. Argomento del confronto, la situazione attuale della squadra, la vittoria di Parma e i prossimi impegni dell'Inter che esordirà giovedì in Europa League contro il Rapid Vienna. Ed è probabile, poi, che ci sia stato anche un chiarimento sulle dichiarazioni di Spalletti riguardo il rinnovo di Icardi.

La giornata di oggi è stata anche l'occasione per organizzare una riunione tra l'allenatore e tutti i dirigenti. Erano presenti ad Appiano, infatti, anche Piero Ausilio e Giovanni Gardini. I dirigenti, insieme a Marotta, hanno assistito all'allenamento, pranzato con il tecnico per poi dare il via al confronto.