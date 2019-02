In attesa processo evade da tribunale

(ANSA) - BRESCIA, 12 FEB - Un detenutoromeno di 31 anni è scappato dal tribunale di Brescia mentre attendeva l'inizio del processo. È accaduto questa mattina. L'uomo stava fumando una sigaretta all'esterno del tribunale quando si è allontanato di corsa scavalcando un muro e correndo verso la stazione ferroviaria. Ha fatto perdere le tracce. L'uomo è stato condannato a sette anni per rissa da un tribunale romeno e a Brescia avrebbe dovuto prendere parte all'udienza per l'esecuzione del mandato di cattura internazionale. L'uomo è fuggito scavalcando il muro del retro del Palazzo di giustizia, dove accedono i mezzi della polizia penitenziaria per accompagnare direttamente in aula i detenuti.