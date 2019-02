Giochi '26: Sala, Svezia non ha qualità

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Il voto per i grandi eventi è spesso politico e quindi ritorno al mio punto: senza polemiche, ma è importante che il governo, il Coni e le istituzioni locali siano totalmente allineate e parlino con la stessa voce". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del voto del Cio per la designazione della prossima località dei Giochi invernali 2026. Il Comitato tecnico del Cio sarà una settimana a Milano per alcuni sopralluoghi e il sindaco ha incontrato i suoi esponenti stamattina per dargli il benvenuto. "Io penso che noi dovremmo essere positivi se guardiamo la qualità del dossier.

Non è mai molto simpatico parlare degli avversari e soprattutto parlarne male, certamente non mi pare però che questi campionati del mondo di Are stiano dimostrando la qualità della loro offerta - ha detto -. Saranno bravi tecnicamente, ma certo vedere la discesa libera di giorno con le luci artificiali, altrimenti non riescono a farla e il tracciato accorciato.

Questo ti fa capire che la nostra proposta è forte".