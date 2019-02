Atalanta: Masiello, con Milan sfida top

(ANSA) - BERGAMO, 12 FEB - "Con il Milan sarà una sfida d'alta classifica, ma il campionato è ancora lungo". Andrea Masiello, incontrando i tifosi dell'Atalanta a Oriocenter, nega che l'anticipo di sabato sera possa essere già decisivo nella lunga corsa alla qualificazione europea. "Vincere è difficile e in un campionato così equilibrato si fa presto anche a scivolare - spiega il difensore nerazzurro -. Dobbiamo restare uniti come squadra e i nostri tifosi ci aiuteranno". Insieme al compagno, per foto e autografi, l'attaccante Musa Barrow: "Con il Milan sarà comunque una bella partita e noi siamo in forma, vogliamo portare a casa i tre punti".