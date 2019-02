CC fermano rave party nel mantovano

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - I carabinieri hanno interrotto nella notte fra sabato e domenica un rave party a cui erano presente 600 giovani provenienti da tutt'Italia e anche dall'estero. Il raduno , promosso attraverso i social, era in una cascina abbandonata nelle campagne di Porto mantovano, a pochi chilometri da Mantova.

I carabinieri, arrivati in forze, hanno identificato gli organizzatori e invitato tutti a lasciare subito la cascina. Per il momento non sono stati persi provvedimenti di carattere giudiziario, anche se sono stati preannunciati molti fogli di via.