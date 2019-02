Serie A: Milan-Cagliari 3-0

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il Milan risponde alle vittorie due romane e all'Atalanta difendendo per ora il quarto posto in classifica grazie alla vittoria per 3-0 sul Cagliari a San Siro.

Sfortunati per un autogol di Ceppitelli su tiro di Suso, i sardi hanno subito poi il 2-0 da Paqueta ma non si sono arresi, mettendo più volte in difficoltà la difesa rossonera e chiamato Donnarumma a mostrare ancora le sue grandi doti. Solo il 3-0 segnato da Piatek ha chiuso l'incontro. La sua prima rete al Milan, il brasiliano Paqueta l'ha dedicata alle dieci giovanissime vittime del rogo del centro sportivo del Flamengo a Rio de Janeiro.