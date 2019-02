SAci: Mondiali, domani combinata uomini

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 10 FEB - Domani ai Mondiali di Aare tocca alla combinata uomini e bisogna dire subito che gli azzurri non sono tra i favoriti anche se i due atleti di punta Domink Paris e Christof Innerhofer in questa specialissima disciplina sono gia' stati sul podio ed hanno pure vinto.

Innerhofer conquisto' addirittura nel 2011 a Garmisch l'argento mondiale, con Manfred Moelgg bronzo. Per L'Italia domani oltre a Paris ed Innerhofer ci saranno Riccardo Tonetti e Mattia.

Casse. Paris ed Innerhofer sono velocisti e dovranno dunque dare il meglio nella discesa, prima parte della combinata. Poi dovranno non perdere troppo in slalom, come Innerhofer fece anche in coppa a Bansko nel 2011 quando vinse e come Paris riusci' a fare a Chamonix un paio di stagioni fa con un bel secondo posto. I favoriti sono i francesi con in testa Alexi Pinturault, e gli austriaci con Marco Schwarz che ha vinto l'unica combinata disputata in questa stagione.