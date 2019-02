Gasperini, Atalanta ha vinto bella gara

(ANSA) - BERGAMO, 10 FEB - "Abbiamo vinto una bella gara complicandocela molto all'inizio, come ci succede spesso, contro una squadra chiusa e pericolosa nelle ripartenze e sulle palle inattive. Abbiamo avuto energia, forza e qualità per vincerla".

Al termine del 2-1 casalingo sulla Spal, Gian Piero Gasperini è soddisfatto della sua Atalanta: "Ilicic e Zapata sono stati bravi, anche il Papu ha creato tanto, Viviano gli ha preso una palla impossibile". "Il valore aggiunto sono loro tre", prosegue il tecnico nerazzurro. Roma e Lazio sono agguantate a quota 38, col quarto posto nel mirino: "Sabato col Milan sarà importante, non decisiva. Poi incontreremo Torino, Fiorentina e Samp: vinte quelle, forse potremmo tirare qualche somma". L'allenatore di Grugliasco continua a vedere il trofeo di metà settimana come porta principale per l'Europa: "La Coppa Italia è la scorciatoia nel senso che ci sono tre gare a disposizione, finale compresa.

In campionato ne mancano ancora quindici, troppo presto per fare proclami sul quarto posto".