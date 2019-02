Di Maio inaugura fiere Micam e Mipel

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 10 FEB - Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro ha inaugurato alla Fiera di Milano a Rho, l'87esima edizione di MICAM, il salone internazionale della calzatura, che con Mipel, rassegna delle borse e accessori, apre ufficialmente il 2019 del fashion italiano. Di Maio ha annunciato sempre maggiori investimenti nel piano per l'export. "E' questo - ha detto - uno dei settori più importanti del Made in Italy, una produzione di grande capacità artigianale dove le macchine e l'intelligenza artificiale non potranno mai sostituire l'uomo", ed ha annunciato un impulso deciso alla lotta alla contraffazione dei marchi. "Useremo la tecnologia blockchain - ha sottolineato Di Maio - per tracciare l'autenticità dei prodotti del tessile, delle calzature e dell'alimentare". A questa edizione di Micam sono presenti 1304 espositori, di cui 716 italiani e 588 stranieri. Il comparto delle calzature vale oltre 14 miliardi di euro, occupa 76.600 addetti ed esporta l'85% della produzione.