Anno cinese, un maialino ad Appiano

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Un maialino che si aggira per Appiano Gentile, corre sull'erba del campo esterno mentre Politano palleggia scatenando lo stupore di Nainggolan seduto in panchina, fa sorridere Keita Balde nella zona ristoro e si struscia sui piedi di Skriniar nella sala conferenze: è il tenero video con cui l'Inter augura a tutti i tifosi cinesi un felice anno del maiale. Il video, postato su Instagram, è accompagnato da un messaggio: ''Siamo entrati nell'anno del maiale e lui ci è venuto a trovare! Spoiler: è super simpatico''. Tanto che anche Skriniar prende in braccio il tenero visitatore e augura, in cinese, un buon anno del maiale.