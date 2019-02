Preso con 2,3 kg droga,aveva 7 kg a casa

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - E' stato di oltre 7 kg di hashish il sequestro fatto dalla squadra mobile di Mantova in casa di un marocchino di 35 anni, arrestato dalla Polfer alla stazione di Rogoredo - dopo un breve inseguimento lungo i binari. Con sé al momento dell'arresto, l'uomo aveva una busta con 5.400 euro e 2,3 kg di cocaina divisi in due panetti.

Nel monolocale dell'uomo di via Cremona, a Mantova, la polizia ha trovato nascosti in un armadio quasi 7,5 kg di hashish, e 148.3 grammi di cocaina. Gli agenti hanno anche trovato 1.200 euro falsi e 2.435 euro in franchi svizzeri e Dirham marocchini.