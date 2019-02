Mantova, 'Braque vis-à-vis' dal 22 marzo

(ANSA) - MANTOVA, 9 FEB - Dopo Chagall arriva a Mantova la mostra su Georges Braque, capostipite del cubismo assieme a Picasso. La mostra 'Braque vis-à-vis', curata da Michele Dantini, docente di storia contemporanea all'università per stranieri di Perugia, si terrà a Palazzo della Ragione dal 22 marzo al 14 luglio. "Sarà una mostra pensata per Mantova così come è stata quella su Chagall" ha detto oggi il sindaco Mattia Palazzi nel presentare l'iniziativa.

Il progetto espositivo presenta 150 opere e privilegia il periodo tra le due guerre e il secondo dopoguerra e sarà dedicata al rapporto tra arti figurative, letteratura, musica e poesia e al particolare interesse che nell'arte di Braque assumono le arti applicate. In esposizione ci saranno opere grafiche, ceramiche, libri d'artisti, olii e gouaches. "Contiamo di ripetere il successo ottenuto con Chagall - ha detto il sindaco -. La mostra , chiusasi domenica scorsa, ha avuto 75mila visitatori in cinque mesi, con 13mila audioguide e 1.800 cataloghi venduti.