Inter: Spalletti, ci serve tranquillità

(ANSA) - PARMA, 9 FEB - "E' stata una buona partita, siamo stati ordinati ma dobbiamo rimanere più tranquilli". Luciano Spalletti cerca di godersi il ritorno alla vittoria della sua Inter a Parma. "Quando non riusciamo ad esprimere le nostre caratteristiche andiamo sotto al nostro standard abituale - dice il tecnico -. E' successo nel primo tempo, quando ci è mancato qualcosa ed il Parma ha provato a fare la gara. Poi abbiamo sbagliato in cose piuttosto banali, abbiamo concesso situazioni agli avversari che normalmente non concediamo. Icardi e Martinez insieme? Bisogna trovare il momento adatto per giocare così.

Sono due giocatori che si somigliano molto ma in alcune situazioni non li possiamo supportare. Perisic ha reagito da grande campione, da grande professionista a tutto quello che c'è stato in questi giorni. Benissimo anche Nainggolan". Icardi però continua a non segnare. "Sicuramente deve fare qualcosa di più.

Ci sono delle cose che vanno chiarite e forse si è fatto qualche discorso di troppo".