Incendio in appartamento a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Un incendio in un appartamento si è sviluppato stamani, a Milano, in uno stabile in via Salasco, in zona Bocconi. Secondo le prime informazioni l'inquilino, un 24enne, è stato trasportato in ospedale per il fumo inalato ma non dovrebbe trovarsi in gravi condizioni.

E' accaduto intono alle 6 in un appartamento al secondo piano, e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia locale che hanno messo in sicurezza i condomini.