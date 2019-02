Cagliari, Maran "invertire la rotta"

(ANSA) - CAGLIARI, 9 FEB - Cagliari a Milano con mezza squadra in infermeria. Ma con un obiettivo molto chiaro: fermare la serie di sconfitte e muovere una classifica ora più pericolosa con il riavvicinamento del Bologna a meno quattro.

Emergenza e uomini contati soprattutto in attacco: contro l'Atalanta si sono infortunati i rinforzi di gennaio Birsa e Thereau. "In questo momento dobbiamo concentrarci sul campo - ha sottolineato l'allenatore Rolando Maran nella conferenza stampa della vigilia - vogliamo e possiamo dire ancora tanto in questo campionato".

Per il riscatto, però, la gara di San Siro non sembra, sulla carta, la situazione più facile. "Ci aspetta una partita con parecchie difficoltà -ha detto Maran- ma lunedì con l'Atalanta abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Dobbiamo ripartire da quello". Un Cagliari che cerca di uscire dal tunnel: "In momenti come questi serve prendere fiducia, analizzando le cose negative, ma anche quelle positive".