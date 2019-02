Atalanta: Gasperini,Spal ci fu superiore

(ANSA) - BERGAMO, 9 FEB - Alla vigilia del match contro la Spal, Gian Piero Gasperini non nasconde l'obiettivo di lasciare nel cassetto dei brutti ricordi il 2-0 subìto al Mazza il 17 settembre 2018: "E' stata l'unica partita del girone d'andata in cui l'avversario di turno ci è stato superiore - rimarca l'allenatore dell'Atalanta -. Ma è passato tanto tempo: loro avevano avuto una partenza-sprint, con molte vittorie, adesso la situazione si è ribaltata. C'è rimasta la voglia di rivalsa".

L'allenatore dei nerazzurri si sofferma su un paio di ex speciali: "Per me ritrovare Petagna (doppiettista dell'andata, ndr) e Kurtic è un bel momento. Due giocatori che mi hanno dato tantissimo: Andrea il mio primo anno a Bergamo risolse la partita col Crotone e quella col Napoli, ci aiutò a dare la svolta. Sono stati protagonisti di anni esaltanti e saremo sempre loro legati".