Turismo, nasce il brand "Visit Lodi"

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Nasce il brand "Visit Lodi", realizzato da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Explora, la società partecipata da Camere di commercio e Regione Lombardia.

Per Vincenzo Mamoli, membro di Giunta della Camera di commercio e presidente della Consulta del Lodigiano, "il nuovo brand territoriale rappresenta per il Lodigiano un salto di qualità nella promozione della propria offerta turistica". I loghi del nuovo brand, si legge in un comunicato, sono facilmente ricollegabili per posizionare l'area del Lodigiano come destinazione 'fuori porta' per percorsi ed esperienze food&wine e green, ma anche alla scoperta del patrimonio culturale, artistico e agli eventi che animano il territorio.

Tra i momenti di promozione del Lodigiano attraverso il nuovo brand ci saranno la Bit a Milano, oltre alla realizzazione di un nuovo sito turistico, la realizzazione di contenuti e strumenti multimediali, la creazione di materiali di comunicazione e lo sviluppo di azioni social.