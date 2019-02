Guardie private a controlli in Duomo

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Da martedì prossimo non sarà più l'esercito a fare i controlli agli ingressi del Duomo di Milano ma agenti di vigilanza privata.

La decisione è stata ratificata durante la riunione in prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza a cui hanno partecipato anche il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri e l'arciprete Gianantonio Borgonovo.

Esercito, polizia e vigili resteranno ad occuparsi dei controlli dinamici, pattugliando la piazza e il perimetro della cattedrale. Non saranno però agli ingressi dove avvengono i controlli al metal detector, se non nella fase iniziale per garantire una continuità del servizio.

Già dallo scorso marzo sono affidati alla vigilanza privata i controlli ai varchi delle terrazze del Duomo, e ora si aggiungono quelli agli ingressi, partendo con una sperimentazione di un mese. Non si tratta quindi di una diminuzione della sicurezza e dei controlli che continueranno ad essere svolti.