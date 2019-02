Flamengo, Paquetà 'tristezza immensa'

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Il Milan dedica un pensiero alle vittime dell'incendio scoppiato nel centro sportivo Ninho do Urubu del Flamengo e si stringe alle loro famiglie. Una tragedia che ha colpito in particolare Lucas Paquetà, approdato in rossonero poco più di un mese fa proprio dal club di Rio de Janeiro. "La tristezza che questa notizia porta è immensa, ho trascorso 12 anni della mia vita in questo ambiente - ha scritto su Instagram il ventunenne calciatore brasiliano -. Il desiderio di diventare un ragazzo del Ninho, sogni e traguardi interrotti da una tragedia a cui non si può credere! Auguro molta forza alle famiglia e agli amici, possa Dio confortare il cuore di tutti loro! Preghiamo".