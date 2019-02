Defibrillatori nei negozi Esselunga

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - È stato installato oggi nel superstore di viale Famagosta a Milano, il primo defibrillatore dei supermercati Esselunga: entro un mese tutti i 158 negozi della catena saranno dotati di questo strumento salvavita in caso di arresto cardiaco.

Il progetto di Esselunga, nato in collaborazione con Areu, si propone di offrire un servizio per la sicurezza dei dipendenti, dei clienti e dell'intera comunità, poiché i defibrillatori, negli orari di apertura dei negozi, saranno a disposizione dei cittadini per far fronte a eventuali emergenze. I defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) installati nei negozi sono anche dotati di piastre pediatriche.

Sono stati formati 1.000 dipendenti, circa 500 solo in Lombardia, e in ogni negozio sarà presente personale adeguatamente addestrato al pronto intervento. Tutti i defibrillatori sono geolocalizzati e facilmente individuabili anche grazie a 'Where ARE U', una app per l'emergenza collegata al 112, numero unico di emergenza europeo.