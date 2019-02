Assolta ex assessore di Milano, Moioli

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - E' stata assolta con formula piena l'ex assessore di Milano alla Famiglia, Mariolina Moioli, che era imputata, assieme ad altri, in un processo per una presunta truffa nella gestione dei fondi destinati all'infanzia. L'ormai ex politico è scoppiata a piangere in aula dopo la sentenza e ha detto ai cronisti: "Hanno rubato anni della mia vita".

L'inchiesta è nata nel 2012 e il processo è durato 4 anni.